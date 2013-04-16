Рибак розповів, як він потерпав у Санкт-Петербурзі

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що виступи з трибуни сесійної зали парламенту іншою мовою, окрім українською, не суперечать статті 9 Закону України “Про засади державної мовної політики”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на початку ранкового засідання парламенту.

Він зазначив, що 11-12 квітня на зустрічі із головами парламентів 13 держав у Санкт-Петербурзі вони висловили здивування поведінкою депутатів у сесійній залі.

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В.Рибак наголосив, що регламент ВР є законом і його потрібно виконувати, натомість у сесійній залі звучать взаємні образи депутатів.

В.Рибак наголосив, що віднині просить пильніше дотримуватися регламенту, зокрема дотримуватися для виступу часу та теми виступів. Також В.Рибак закликав відмовитися від провокаційних заяв для нормальної роботи парламенту.