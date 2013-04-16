Олійник: Фракція ПР сьогодні не голосуватиме за вибори у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України Володимир Олійник (фракція Партії регіонів).

Він заявив, що позиція фракції ПР не змінилася і до рішення Конституційного суду з приводу виборів у місті Києві фракція не голосуватиме за призначення будь-якої дати виборів голови міської ради Києва та Київської міської ради.

Він зазначив, що “ми не хочемо дати жодних підстав для оскарження у майбутньому рішення щодо виборів у місті Києві”.

В той же час депутат зазначив, що вибори в Києві мають відбутися в цьому році.