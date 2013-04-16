Янукович згадав, як був «законодавцем мод»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради у Вінниці.

“Не можна, щоб будівництвом займалися чиновники у Києві без залучення місцевої громади та місцевої влади”, - сказав Президент.

Він переконаний, що місцеві громади завжди повинні приймати на місцях, що їм будувати і як, і доручив своїм помічникам тих, “хто розпоясався, поставити на місце”.

“Хто зі мною працював, знає, що в регіоні, де я працював, ми були “законодавцями мод”, тобто ми знали, що будувати і як буде краще”, - сказав Президент, додавши, що далі усі тендерні процедури мають бути узгоджені та проведені разом з київськими чиновниками.