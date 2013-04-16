Янукович згадав, як був «законодавцем мод»
16:06, 16 квітня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович переконаний, що саме місцеві громади мають приймати на місцях рішення стосовно будівництва об’єктів.
Віктор Янукович згадав минуле
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради у Вінниці.
“Не можна, щоб будівництвом займалися чиновники у Києві без залучення місцевої громади та місцевої влади”, - сказав Президент.
Він переконаний, що місцеві громади завжди повинні приймати на місцях, що їм будувати і як, і доручив своїм помічникам тих, “хто розпоясався, поставити на місце”.
“Хто зі мною працював, знає, що в регіоні, де я працював, ми були “законодавцями мод”, тобто ми знали, що будувати і як буде краще”, - сказав Президент, додавши, що далі усі тендерні процедури мають бути узгоджені та проведені разом з київськими чиновниками.
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