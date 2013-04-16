Рибак закрив вечірнє засідання Ради

Як передає кореспондент УНІАН, вечірнє засідання було продовжено на 15 хвилин - до 18.15 для завершення розгляду деяких питань порядку денного.

О 18.10 В.Рибак запропонував депутатам розглянути проект закону про внесення змін до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (щодо поліпшення умов виходу на пенсію), проте депутати цю пропозицію не підтримали.

В.Рибак оголосив про продовження роботи ВР завтра о 10.00.