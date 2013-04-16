Лікарі успішно провели другу операцію Луценку
21:38, 16 квітня 2013Політика
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Лікарі київської клініки «Оберіг» успішно провели заплановану на сьогодні на 18.00 другу операцію екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку.
Луценко вже вийшов з наркозу
Про це УНІАН повідомила дружина екс-міністра Ірина Луценко.
«Я сиджу біля Юри, він щойно вийшов з наркозу, ми спілкуємося», - сказала І.Луценко.
Після цього вона передала телефон Ю.Луценку, який повідомив, що «все добре і можеш передати, щоб знали вороги, я знову в строю».
Як повідомлялося, Президент України Віктор Янукович 7 квітня помилував Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін у Менській колонії за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах. Того ж дня Ю.Луценко вийшов на свободу.
23 січня 2013 року Ю.Луценку в київській клініці "Оберіг" робили операцію з видалення поліпів з кишківника.
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