«УДАР» виграв суд у мера Горлівки

Про це заявив кандидат від «УДАРу» на довиборах до Донецької облради Віктор Яковлєв, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

За словами В.Яковлєва, «9 квітня на зустрічі з виборцями в ДК «Ветеран» міський голова Горлівки Є.Клеп відкрито агітував присутніх у залі мешканців міста голосувати за кандидата-регіонала І.Крижановського».

Місцеві «УДАРівці» подали до суду на мера. Суд виніс рішення з вимогою до міського голови Горлівки утриматися від передвиборчої агітації до завершення виборчого процесу. «Вперше за довгий час суд виніс рішення на користь опозиції. Це наша перша маленька перемога», - зазначив В.Яковлєв.

Довибори в Донецьку обласну раду відбудуться 28 квітня цього року.