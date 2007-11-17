Розпочався з’їзд Соціалістичної партії України

Точніше, третій етап ХІІІ з’їзду

У Києві розпочався третій етап ХІІІ з’їзду Соціалістичної партії України. Як передає кореспондент УНІАН, у з’їзді беруть участь 392 делегати. Соціалісти заслухають звіт Політради СПУ та визначать завдання партії на сучасному етапі. Також у ході з’їзду передбачається внесення змін до статуту СПУ та вибори керівних органів СПУ, зокрема голови та Політради партії.

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