Розпочався з’їзд Соціалістичної партії України
11:02, 17 листопада 2007Політика
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Точніше, третій етап ХІІІ з’їзду
У Києві розпочався третій етап ХІІІ з’їзду Соціалістичної партії України.
Як передає кореспондент УНІАН, у з’їзді беруть участь 392 делегати.
Соціалісти заслухають звіт Політради СПУ та визначать завдання партії на сучасному етапі.
Також у ході з’їзду передбачається внесення змін до статуту СПУ та вибори керівних органів СПУ, зокрема голови та Політради партії.
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