Мороз про ігри Ющенка, Тимошенко, Партію регіонів і дерибан

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що затягування із створенням демократичної коаліції - «це все гра самого ЮЩЕНКА».

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер СПУ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

За його словами, єдності у помаранчевих сил не було і раніше.

О.МОРОЗ зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не хоче, щоб на посаді прем’єр-міністра України була лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Він сказав, що така ситуація була і в попередньому парламенті, коли створювалася коаліція за участю «Нашої України», БЮТ та СПУ, і «сьогодні ця любов продовжується».

За словами О.МОРОЗА, ідея створення коаліції “Нашої України” і Партії регіонів пов’язана з тим, «щоб спільно дерибанити Україну, і ця ідея жива і сьогодні».

Прогнозуючи, чи буде все-таки створена демократична коаліція, О.МОРОЗ зазначив, що на сьогодні не підписана угода трьома людьми, які «наближені до Президента», зокрема, Іваном ПЛЮЩЕМ, а також людьми, котрі «залежні від БАЛОГИ», зокрема Василем ПЕТЬОВКОЮ і Ігорем КРІЛЕМ.

«Хто сумнівається в тому, що це все гра самого ЮЩЕНКА», - зазначив О.МОРОЗ.

Він підкреслив, що В.ЮЩЕНКО міг впливати на те, щоб не відбувалася коаліціада в минулому парламенті, але СПУ заважала вирішувати прагматичні питання про «газову трубу, доступ до повернення ПДВ, закупівлі за бюджетні кошти і приватизації».

Він зазначив, що вже сьогодні лунають заяви Віктора ПИНЗЕНИКА про необхідність ліквідувати Фонд державного майна України.

За його словами, в регіональні відділення фонду надійшли від БЮТ листи, щоб приміщення були звільнені. «Бо сьогодні треба, поки ярмарок, щоб Хомка не зівав», - зазначив О.МОРОЗ.

Він підкреслив, що йдеться не про державні інтереси, а про конкретні приватні інтереси власників цих партій про розподіл сфер впливу.