”Наша Україна” поставила Януковичу три умови
16:07, 15 червня 2006Політика
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Про це говорять в кулуарах
"Наша Україна" заявить про початок офіційних переговорів зі створення коаліції з Партією регіонів у випадку, якщо остання виконає три умови.
Зокрема, за словами джерела "Української правди",Партія регіонів повинна відмовитися від надання російській мові статусу другої державної, від позиції "Україна – територія без НАТО" і від ідеї федералізму.
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