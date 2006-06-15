”Наша Україна” поставила Януковичу три умови

"Наша Україна" заявить про початок офіційних переговорів зі створення коаліції з Партією регіонів у випадку, якщо остання виконає три умови.

Зокрема, за словами джерела "Української правди",Партія регіонів повинна відмовитися від надання російській мові статусу другої державної, від позиції "Україна – територія без НАТО" і від ідеї федералізму.