Попеску здається, що опозиція у ПАРЄ б’є по своїх

Народний депутат від Партії регіонів, голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Іван Попеску вважає, що опозиція намагається поставити під сумнів повноваження української делегації в ПАРЄ у зв'язку із заміною у складі делегації Сергія Власенка на Андрія Шевченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це І.Попеску заявив сьогодні, коментуючи повідомлення ПАРЄ.

«Опозиція намагається перенести свої внутрішні проблеми на міжнародну арену. Відповідно до правил процедури, якщо якийсь член делегації перестав бути депутатом, його можуть замінити на представника тієї ж політичної групи. С.Власенко вже не є депутатом ВР, і не може бути членом ПАРЄ», - зазначив він.

І.Попеску пояснив, що, відповідно до правил процедури, фракція «Батьківщини» за підписом її лідера Арсенія Яценюка подала заміну, щоб замість С.Власенка заступником члена делегації був А.Шевченко – представник тієї ж фракції.

«І представники опозиції або не знають, що відбувається в їхній фракції, або, навпаки, спробували вдарити по іміджу Яценюка - і поставили під сумнів повноваження української делегації у зв'язку з цією заміною. Тепер Комітет з регламенту РЄ вивчатиме цю ситуацію», - повідомив народний депутат.

За словами І.Попеску, в попередньому скликанні парламенту опозиція також намагалася порушувати ці питання з тим, щоб не визнавати повноваження української делегації в ПАРЄ. «Але й зараз повноваження нашої делегації будуть визнані, депутати працюватимуть, голосуватимуть», - упевнений І.Попеску.

«Що стосується заміни Власенка на Шевченка - те це внутрішні проблеми опозиції. І якщо вони не узгодили цю кандидатуру усередині фракції - це одне питання. А якщо вони намагаються свої внутрішні інтриги перекинути на рівень РЄ - те це не личить членам делегації будь-якої країни. Ніхто так не вчиняє, як наша опозиція», - підкреслив він.

І.Попеску також зазначив, що у будь-якому випадку місце заступника члена делегації зберігається за «Батьківщиною», і вона повинна ухвалювати рішення, хто замінює С.Власенка.

«На даний момент є офіційний лист Яценюка, який звернувся до Комітету у закордонних справах, щоб замінити Власенка на Шевченка. І ось на цій підставі парламент подав документи до РЄ. І тепер РЄ вивчає, відповідає це дійсності чи ні. А пана Омтцига (доповідача Юридичного комітету, представника Народної партії), свого лобіста, вони (представники опозиції) підставили тому, що він міг поставити під сумнів повноваження одного члена делегації, а не всієї. Й інтриги, які спостерігаються усередині опозиції, тепер виходять на міжнародну арену. Це не прикрашає нашу опозицію. У будь-якому випадку, наша делегація працюватиме злагоджено», - заявив І.Попеску.

Він також повідомив, що «у РЄ на порядку денному відкритих питань до України немає. Більш того, сьогодні вранці на групі соціалістів виступав голова групи соціалістів Європарламенту пан Свобода, який підтвердив, що в Україні спостерігається прогрес, і що група соціалістів підтримуватиме Україну при підписанні Угоди про асоціацію. Більш того, він підкреслив, що при успішному завершенні місії Квасневського-Кокса є всі підстави для продовження співпраці між групою європейських соціалістів з Європарламенту з Партією регіонів».

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням на офіційному сайті ПАРЄ, асамблея планує перевірити повноваження члена української делегації А.Шевченка, який замінив у складі делегації С.Власенка, позбавленого депутатського мандата.

Депутат Пітер Омтцигт під час відкриття другої частини сесії ПАРЄ цього року оскаржив повноваження А.Шевченка, оскільки процедурно повноваження С.Власенка як члена ПАРЄ не були припинені.

Регламентний комітет ПАРЄ повинен розглянути це питання, і може запропонувати три варіанти рішення: визнати, не визнати, або визнати із застереженнями А.Шевченка.

Якщо Комітет вирішить не визнавати повноважень або визнавати із застереженнями, то це питання буде винесено на обговорення ПАРЄ.