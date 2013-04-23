У ЄС вирішили, коли перевірять «домашнє завдання» України

15 травня колегія Європейської комісії (ЄК) обговорить ситуацію в Україні, розповіло джерело в МЗС. На цьому ж засіданні планується затвердити звіт ЄК про прогрес у виконанні Києвом критеріїв підписання угоди про асоціацію (УА) з ЄС. Йдеться про так званий "список Фюле" з 19 пунктів, який пізніше шляхом об'єднання кількох індикаторів був скорочений до 11 пунктів.

Офіційно порядок денний колегії ще не затверджений, але відкласти дане питання навряд чи вдасться, оскільки вже 27 травня звіт ЄК планується розглянути в Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Рада має прийняти рішення про направлення СА на юридичну звірку та підготовку до можливого підписання. Такі темпи розгляду, згідно з європейською бюрократичною процедурою, вважаються вкрай стислими і не можуть бути скорочені, повідомляє Комерсант-Україна.

Ухвалений Брюсселем графік створює додаткові проблеми для української влади. Більшість індикаторів, використовуваних ЄС, припускають зміну законодавчої бази в Україні. Тим часом до затвердження звіту ЄК відбудеться лише одне засідання Верховної Ради - 14 травня.

Вчора також стали відомі результати першої хвилі незалежного моніторингу прогресу України у виконанні вимог ЄС. Дане дослідження проводили дві групи експертів, організовані фондом "Відродження" та спільнотою "Ми - європейці". Обидві вони прийшли до схожих висновків - Україна продемонструвала певний прогрес, але ще далека від повної відповідності індикаторам "списку Фюле".

"Майже в усіх напрямках влада робить спроби виконання критеріїв підписання СА. Але проривних, вирішальних змін немає ні по одному з блоків", - заявив науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. "Дослідження показало, що всі критерії, встановлені ЄС, досяжні, вимоги можуть бути виконані, і певна робота вже ведеться", - зазначив координатор руху "Ми - європейці" Дмитро Крикун.

Відповідно до звітів експертів, більшу частину досягнень влади складають затверджені Кабміном і президентом плани дій з термінами виконання не раніше травня. Це означає, що до проведення оцінки ЄК уряд може і не встигнути подати до парламенту нові законопроекти, необхідні ЄС.

Щоб домогтися включення до звіту Єврокомісії згадок про розпочату роботу, Кабмін погоджує з дипмісією ЄС та міжнародними організаціями проекти документів ще до їх офіційного затвердження, розповіли експерти. "За інсайдерською інформацією, підготовка законопроектів ведеться у співпраці з європейськими структурами, і це - позитив", - стверджує директор європейської програми фонду "Відродження" Дмитро Шульга.