СБУ готується до демілітаризації

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови СБУ Володимир Породько сьогодні журналістам.

"Сьогодні в дуже багатьох країнах-членах Європи спеціальні служби діють у рамках військової або змішаної структури (є військовослужбовці й цивільні особи). На сьогоднішній день у СБУ також проходять службу військовослужбовці, працюють державні службовці, й люди, які працюють за вільним наймом, тому ми можемо говорити, що існує змішана система. І ми готові розглядати перспективи переходу до цивільної структури", - сказав В.Породько.

На запитання про те, чи готова СБУ до демілітаризації, він уточнив, що на сьогоднішній день на всіх посадах введена подвійна тарифікація, тобто ці посади можуть займати як військовослужбовці, так і цивільні особи.

При цьому В.Породько підкреслив, що такий процес переходу має бути поступовим.

"Одночасний перехід пов'язаний із дуже великим бюджетним навантаженням, звільненням великої кількості людей із військової служби. Якщо це робити відразу, то це просто нереально навіть із фінансової точки зору. Ми вважаємо, що це можна зробити поступово шляхом переведення в цивільні рамки підрозділів, які не займаються контррозвідувальною та оперативно-розшуковою діяльністю", - сказав він, не уточнивши, як довго може затягнутися в часі процес демілітаризації СБУ.