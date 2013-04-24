Шевченко розповів, хто винен у конфлікті на ТВі: журналісти вимагають дій

Відповідна заява була оприлюднена в прямому ефірі ТВі ведучим Мустафою Найємом, пише Українська правда.

Вони, згідно з заявою журналістів, "допустили порушення законодавства про працю та порушення професійних прав журналістів", а саме: перешкоджали журналістам виконувати свої професійні обов'язки, шляхом скасування виходу в ефір 23 квітня 2013 року; вимогами непоширення інформації, замовчування суспільно необхідної інформації про події на каналі".

Окрім того, згідно із заявою, Шевченко та Радченко "наклали заборону на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них; перешкоджали гостям, запрошеним журналістами на програми, увійти для участі в програмах; грубо порушували трудове законодавство щодо Катеринчук; не мотивовано припинили вихід програми "Проти ночі з Павлом Шереметом".

Комітет профспілки ТВі також вимагає призначити в.о. керівників ТОВ Телерадіокомпанія "Телерадіосвіт" та ТОВ "Інтерпрофіт", до вирішення спору між засновниками та інвесторами каналу судовими інстанціями, лише за погодженням з первинною профспілковою організацією професійною спілкою "Журналістів телеканалу ТВі".

Окрім того, вони вимагають "оприлюднити прозору структуру власності юридичних осіб, які є власниками каналу ТВі та оголосити з документальним підтвердженням кінцевого бенефіціара".

Також журналісти просять оголосити склад та терміново провести збори редакційної ради каналу, збільшити повноваження редакційної ради щодо формування редакційної політики та вирішення внутрішньо редакційних спорів.

Профспілка також вимагає "не змінювати сітку мовлення каналу та не втручатися у професійну діяльність журналістів, забезпечивши вихід в ефір усіх програм станом на 22 квітня 2013 року".

Окрім того в заяві журналісти просять "не проводити за ініціативою власника звільнень журналістів та технічних працівників, які були задіяні у виробництві програм на каналі станом на 22 квітня 2013 року, не розривати чинні угоди і договори з виробниками контенту каналу ТВі, які діяли станом на 22 квітня 2013 року", а також "не застосовувати санкцій до учасників страйку ані у вигляді припинення трудових договорів, ані у вигляді припинення договірних відносин".

Натомість новий керівник каналу Артем Шевченко у своєму зверненні назвав безлади на каналі спровокованими колишнім керівництвом.

"Попереднє керівництво в особі Наталії Катеринчук провокує безлад у колективі. Ми намагаємося з цим впоратися, відверто і з чистим серцем розмовляємо з усіма членами нашої команди, з усіма журналістами, творчими працівниками і, сподіваюся, що вирішимо цю конфліктну ситуацію у цивілізований спосіб.

Від себе хочу зазначити, що телеканал ТВі залишиться незаангажованим, непідконтрольним жодній із політико-бізнесових груп або владі напряму. Ми збережемо незалежність інформаційної політики, відновимо в повному обсязі мовлення в прямому ефірі, а також авторських програм, і зробимо все, щоби врегулювати цей конфлікт, який є доволі неприємним для всіх і також шанувальників ТВі", - сказав Шевченко у своїй заяві.