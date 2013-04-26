У Тимошенко нагадали Кириченку, що він може відмовитись від своїх «лжесвідчень»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко після перенесення судового засідання на 15 травня.

“Вони (покази — УНІАН) будуть повністю вступати у протиріччя з тими показами, які пан Кириченко надавав і американському правосуддю США, і правоохоронним органам Сполучених Штатів”, - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що П.Кириченко під час останнього допиту змінив свої свідчення і вони відрізняються від свідчень, які він надавав раніше. “Я розумію, що коли твою дружину тримають в Україні, в Лук’янівському СІЗО, ти скажеш все, що завгодно, коли потім знімуть арешти з твого майна і повернуть власність, ти теж можеш сказати все, що завгодно”, - підкреслив захисник Ю.Тимошенко.

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Разом з тим, він додав, що до моменту проведення допиту під час судового засідання П.Кириченко має всі можливості відмовитись від “лжесвідчень, які він надав Генеральній прокуратурі України”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, Печерський райсуд переніс на 15 травня допит П.Кириченка за клопотанням ген консула України в Сан-Франциско.

П.Кириченко мав бути допитаний в режимі онлайн-відеоконференції, оскільки проживає в США.

На початку 1990-х років він був бізнес-партнером Павла Лазаренка, а після призначення останнього в 1996 році прем'єр-міністром став його радником. П.Кириченко раніше вже був допитаний слідчими Генпрокуратури України, але вони наполягають на повторному публічному допиті цього свідка в суді.

19 квітня було оприлюднено заяву Юлії Тимошенко, в якій йдеться, що П.Кириченко на попередньому допиті дав неправдиві свідчення. "Його змусили дати ці неправдиві свідчення, незаконно кинувши за грати онкохвору дружину Ізабеллу, 5 вересня 2011 року вона була незаконно арештована, а вже 18 листопада 2011 Петро Кириченко дав брехливі свідчення проти мене", - підкреслюється у заяві Ю.Тимошенко.

Генпрокуратура України називає замовниками вбивства Є.Щербаня Ю.Тимошенко і П.Лазаренка.