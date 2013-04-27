Сьогодні на Співочому полі відкриється виставка тюльпанів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Окрасою відкриття «Весняної феєрії» стане концерт колективу Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки, що впродовж 60 років є візитівкою України на міжнародній арені», - зазначається в повідомленні.

Традиційно кияни та гості міста зможуть придбати на Співочому полі сувеніри національної тематики.

Організатори інформують, що кожен охочий зможе відвідати виставку щодня з 27 квітня до 12 травня з 09.00 до 21.00. Вартість квитка становить 25 грн. Проте для дітей до 7 років, пенсіонерів, інвалідів війни і ветеранів ВВВ – вхід безкоштовний, наголошують у «Київзеленбуді».