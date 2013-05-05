Янукович і Путін обмінялися вітаннями з Великоднем

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Кремля.

«Відбулися телефонні розмови Володимира Путіна з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком і Президентом України Віктором Януковичем. Керівники держав обмінялися теплими вітаннями з Великоднем і добрими побажаннями народам братніх країн», - зазначається у повідомленні.

Раніше Президент Віктор Янукович привітав українців з Великоднем.

«Христос Воскрес, дорогі співвітчизники! Кожного року, коли промовляю до вас ці слова, серце моє сповнюється великою вдячністю. Вдячністю до Господа за те, що допоміг нам і цього року дочекатися Світлого Дня Воскресіння. Вдячністю до всіх громадян України, які своєю чесною працею, гідним життям і мудрістю сприяли тому, що ми зустрічаємо це свято в мирі та злагоді», - йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його сайті. Як зазначив В.Янукович, «моє серце сповнюється особливою вдячністю до українських матерів, які в непростий час, який нині переживає весь світ, проявляють особливу відповідальність. Вони дбають про дітей, зміцнюючи сім’ї та укріплюючи всіх нас своїми молитвами до Пречистої Богородиці - матері Сина Божого, який воскрес для нашого Спасіння». Президент побажав усім громадянам України та українцям, що проживають в інших державах, радісних великодніх свят, віри, надії та любові.