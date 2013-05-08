Янукович хоче регулярний дитячий футбольний чемпіонат з фіналом у Артеці

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав, виступаючи сьогодні на церемонії відкриття реконструйованого центрального стадіону Міжнародного дитячого центру.

Янукович зазначив, що цю ідею підтримали голова Федерації футболу України Анатолій Коньков та міністр молоді та спорту України Равіль Сафіуллін.

«Ми подумаємо спільно і якнайшвидше розробимо концепцію проведення змагань з дитячого футболу в Україні, можливо, міжнародного рівня, і з фіналом тут, в «Артеці», щорічно», - сказав Янукович.

Президент також підкреслив, що держава робитиме все можливе для того, аби підростаюче покоління могло повною мірою задовольняти спортивні інтереси та розвиватися фізично.

Після завершення урочистостей глава держави переглянув товариський матч між юнацькими командами «Артек» і «Ялта».

***Міжнародний дитячий центр «Артек» - унікальний педагогічний комплекс, у якому розробляють і реалізують міжнародні розвиваючі програми та фестивальні проекти.

У 2000 році в Токіо (Японія) «Артек» визнали кращим дитячим центром серед 100 тисяч дитячих таборів із 50 країн світу. У 2006 році за внесок у розвиток міжкультурних зв`язків та зміцнення дружби дітей із різних країн МДЦ «Артек» присвоєно статус центру під егідою ЮНЕСКО.

Сучасний «Артек» - це комплекс з 10 дитячих таборів із розвиненою інфраструктурою. Він приймає за зміну майже 3,5 тис. дітей, протягом року - близько 25 тис. Згідно із Законом України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія», 90% путівок до дитячого центру фінансуються з державного бюджету.

Для дітей працюють 20 гуртків, 5 бібліотек, студія «Артекфільм». У МДЦ «Артек» є Музейно-виставковий комплекс, до якого входять 5 музеїв та різні виставки. Серед них - музей «Космос», заснований 1967 року першим космонавтом планети Юрієм Гагаріним.

Із 3 по 24 травня 2013 року в «Артеку» проходить зміна під назвою «Таланти багатодітної родини» за участю 812 дітей з усіх регіонів України.