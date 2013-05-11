Колобов вірить, що МВФ скоро дасть Україні $15 мільярдів кредиту
Україна сподівається найближчим часом підписати нову угоду з Міжнародним валютним фондом про надання кредиту на суму 15 млрд доларів.
Про це заявив міністр фінансів України Юрій Колобов у кулуарах конференції Європейського банку реконструкції і розвитку, повідомляє Reuters.
”Позиція обох сторін полягає в тому, що переговори пройшли дуже плідно, і в найближчому майбутньому обидві сторони зацікавлені підписати цю угоду”, - зазначив Колобов.
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За його словами, Україна з МВФ шукають спеціальні моделі для поновлення кредитування.
«Я думаю, у найближчий час ми знайдемо цю модель, яка підійде для обох сторін», - підкреслив Колобов.
Як повідомляв УНІАН, Україна веде переговори з МВФ щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою ”стенд-бай” обсягом близько 15,4 млрд доларів.