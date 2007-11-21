Чечетов: десятки нардепів з НУ-НС готові голосувати за широку коаліцію

Член парламентської фракції ПР Михайло Чечетов переконаний, що частина депутатів від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" підтримає створення коаліції НУНС і ПР. Про це Чечетов сказав в ефірі телеканалу "Студія 1+1", повідомляє сайт Партії регіонів.Нардеп відзначив, що інтереси держави зараз вимагають створення не одноколірної, а широкої коаліції, яка представлятиме не окремі регіони, а всю країну.

«Готових проголосувати так, як потрібно країні, там (у НУ-НС) десятки, і вони в потрібний момент проявлять себе», - сказав Чечетов. Чечетов відзначив, що такої ж думки дотримується і ряд людей в президентському оточенні.

«У президентському оточенні вже є критична маса людей, які мислять державними категоріями і розглядають обрання і глави уряду, і голови парламенту не через призму корпоративних інтересів», - сказав він.