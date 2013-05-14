ВР планує визначитися щодо об’єднання посад голови КМДА та Київради

Проектом розкладу засідань Верховної Ради України на 14-17 травня передбачено, зокрема, розгляд проекту закону про внесення змін про закону “Про столицю України — місто Герой Київ” (щодо об’єднання посад голови Київської міської державної адміністрації та Київської міської Ради).

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Як передає кореспондент УНІАН, крім того, розкладом передбачено розгляд проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб; проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні.