В опозиції думають, що владі забракне голосів для урядового законопроекту про перевибори

Народний депутат, член фракції «Батьківщина» Олександр Чорноволенко вважає, що законопроект позафракційних депутатів про проведення перевиборів на проблемних округах має більше шансів бути ухвалений ніж урядовий законопроект. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Я впевнений, що вся фракція «Батьківщини» буде голосувати проти законопроекту Кабінету міністрів, скоріше може вистачити голосів за законопроект, що подали позафракційні депутати. Він відрізняється від законопроекту Кабінету міністрів, бо законопроект Кабміну дозволяє свавілля ЦВК у будь-якому випадку, другий закон – визначає тільки п’ять цих округів, де свавілля відбулося – це не правильно, але допустимо», - заявив Чорноволенко.

Разом з цим Чорновленко зазначив, що хоч опозиція виступає проти урядового законопроекту, але у разі якщо він буде прийнятий, опозиційні кандидати будуть брати участь у перевиборах.

«Ми будемо виконувати цей закон, але одночасно звертати увагу на те, що цей закон прийнятий всупереч Конституції, будемо звертатись до Конституційного суду, до Європейського суду з прав людини, і усіма доступними методами відстоювати права депутатів», - зазначив Чорновленко.