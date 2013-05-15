Янукович з Азаровим зайшли до ВР
10:49, 15 травня 2013Політика
1022 0
У сесійну залу ВР винесли штандарт Президента.
Ягукович з Азаровим зайшли до ВР
Президент України Віктор Янукович і прем’єр-міністр Микола Азаров прибули в сесійну залу парламенту, де мають складати присягу судді Конституційного Суду України.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати з фракції “Батьківщина” почали скандувати: “Юлі – волю!”
Вони тримають в руках плакат із зображенням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко і написом: “Ні - політичним репресіям! Україні – волю!”.
Депутати від ВО “Свобода” не встали зі своїх місць, коли до сесійної зали зайшов Янукович.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter