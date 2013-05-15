Янукович з Азаровим зайшли до ВР

Президент України Віктор Янукович і прем’єр-міністр Микола Азаров прибули в сесійну залу парламенту, де мають складати присягу судді Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати з фракції “Батьківщина” почали скандувати: “Юлі – волю!”

Вони тримають в руках плакат із зображенням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко і написом: “Ні - політичним репресіям! Україні – волю!”.

Депутати від ВО “Свобода” не встали зі своїх місць, коли до сесійної зали зайшов Янукович.