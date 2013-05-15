ВР не підтримала законопроект Януковича щодо усиновлення

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні проект закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення", внесений Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 123 народних депутатів (за необхідних 226) із 413, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції “Свобода” та КПУ.

Документ підтримали: 11 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 60 - з фракції “Батьківщина”, 35 — з фракції “УДАР” і 17 позафракційних.

ВР направила даний законопроект на доопрацювання в комітети парламенту.

За це рішення проголосували 287 із 419 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня п. р. Президент України Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення".

Зокрема, у законопроекті зазначено: “Україна заявляє, що дитина, яка проживає в Україні, може виїхати з її території для влаштування до держави, що приймає, лише після набрання чинності рішенням суду України про усиновлення цієї дитини".

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що однією з можливих форм передачі дитини на виховання в сім'ю є міждержавне усиновлення.

Конвенція покладає зобов'язання на державу, що приймає, перед державою походження дитини здійснювати контроль і всебічно охороняти права усиновленої дитини. Серед іншого, стаття 9 конвенції встановлює обов'язок держави надавати на запит інформацію про усиновлену дитину.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав парламент ратифікувати Конвенцію про захист дітей та співпрацю у питаннях міждержавного усиновлення (Гаазька конвенція).