Депутати відклали питання перевиборів у проблемних округах на наступний тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив на засіданні парламенту.

За його словами, в парламенті зареєстровано, крім урядового, ще й депутатські законопроекти щодо проведення виборів у проблемних округах.

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Рибак зазначив, що “попрацюють фахівці, фракції напрацюють, і на тому тижні розглянемо ці законопроекти”.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня уряд схвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів у семи одномандатних округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 та 71. Сьогодні ВР мала його розглянути.

5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах: №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

8 лютого 2013 року Вищий адміністративний суд України позбавив Балогу та Домбровського депутатських повноважень. Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

14 лютого голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що направив до КС подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.