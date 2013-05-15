В «Свободі» пояснили намагання зняти владою депутатську недоторканість

Про це народний депутат від фракції ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко заявив в ефірі телеканалу ТВі. «Якщо депутатів позбавити недоторканності, а при цьому недоторканними залишаються президент та судді, яких він особисто призначає, це означає, що кожен депутат буде запрошуватися під час виборчої компанії до прокуратури, до слідчих на допити, і ми не зможемо контролювати виборчої кампанії», - пояснив він.

Втім, за словами депутата, опозиція може розглянути питання про зняття депутатської недоторканості, якщо разом із цим буде скасовано недоторканість Президента і суддів. «Я сказав усім, у тім числі нашим союзникам по опозиції, які тішили себе ілюзіями, що коли ми зробимо перший крок до позбавлення недоторканності всіх, то ні другого, ні третього кроків не буде. Або ми комплексно голосуємо за позбавлення недоторканності всіх – або ми сьогодні цього питання не піднімаємо. Бо це питання політичних репресій», - зазначив депутат.

«Ганна Герман, яка представляла позицію владної партії, дуже чітко сказала, кого вони збираються переслідувати і за що. Будуть переслідувати депутатів за мову – коли ми вимагаємо дотримання Конституції і спілкування українською мовою в парламенті; за паркан, який ми знесли біля Верховної Ради для того, щоби громадяни могли потрапити принаймні до парламенту; за пам’ятники, які стоять на чужих ділянках незаконно, без жодних документів, і за інші дрібниці», - додав він.

Ігор Мірошниченко наголосив, що сьогодні в Україні діє система політичних переслідувань. «Система, розроблена Януковичем, є глобальною. Завтра можуть розглядати, наприклад, законопроект про обмеження мирних зібрань – це також комплекс заходів, яким унеможливлюють контроль за виборами у майбутньому 2015 році», - наголосив депутат в ефірі телеканалу ТВі.