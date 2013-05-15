Активісти посварились на пікеті щодо кандидата у мери від опозиції

Переодягнений активіст в шоколадного зайця просився стати мером столиці та роздавав шоколадки «ROSHEN». За словами активістів, Петро Порошенко невиконав обіцянку українізувати надписи на етикетках продукції Рошен. Також йому закидають, що він в журналі Кореспондент друкував рекламу, котра "зневажає українські історичні постаті".

Акцію руху «Відсічі» підтримала група осіб, з плакатами «Ні Порошенку, Катеринчуку – так». В учасників акції через це виникли непорозуміння: активісти "Відсічі" та симпатики Катеринчука звинуватили одне одного в "проплаченості". Однак, люди з плакатами свою причетність до Катеринчука спростували і заявили про те, що прийшли виключно підтримати «Відсіч» із закликом визначити кандидата в мери від об’єднаних опозиційних сил. А призвище Катеринчука на плакаті написали тому, що "він яскравий та молодий".