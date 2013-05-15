Кириченко заявив, що особисто передав гроші за вбивство Щербаня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кириченко заявив сьогодні під час допиту в суді у справі про вбивство Щербаня.

«Він зателефонував і сказав, що він виконав роботу для Тимошенко і Лазаренка. Сказав, що це дуже серйозно, і сказав за що саме — вбивство Щербаня», - повідомив Кириченко.

Він додав, що після цього особисто передав Мільченку гроші.

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Також Кириченко розповів, що познайомився з Павлом Лазаренком, оскільки той вимагав у нього 50% від прибутку за право займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Кириченко зазначив, що зважився на таку співпрацю з Лазаренком і додав, що йому було відомо про те, що Юлія Тимошенко співпрацює з Лазаренком за тим же принципом.

Кириченко зазначив, що в 1992 році Лазаренко мав два рахунки в женевському банку, куди він повинен був перераховувати гроші. Кириченко додав, що спочатку Лазаренко щомісячно особисто з ним літав до Женеви, щоб перевіряти стан цих рахунків, але після того, як став прем'єр-міністром, доручав це Кириченку.

Свідок розповів, що одного разу Лазаренко зателефонував йому і повідомив, що «над Тимошенко нависла смертельна загроза від донецьких». Кириченко додав, що це було пов'язано з поставками газу. Він зазначив, що Лазаренко поцікавився, чи немає в нього «кримінального авторитета», який би міг вирішити проблему. Кириченко сказав, що повідомив Лазаренку про те, що знайомий із Мільченком на прізвисько «Матрос». За словами свідка, він познайомив Мільченка і Лазаренком. Після розмови Лазаренко доручив Кириченку передати «Матросу» 3 млн доларів.

Кириченко стверджує, що Лазаренко передав йому півмільйона доларів готівкою з власного сейфа, які він відразу ж відвіз Мільченку. Після цього, як повідомив Кириченко, Лазаренко і Тимошенко перестали відповідати на телефонні дзвінки Мільченка, тому «Матрос» почав зв'язуватися з ним особисто. За словами Кириченка, Мільченко говорив йому, що зробив для Тимошенко і Лазаренка дуже серйозну справу, і йому необхідна решта суми, а пізніше навіть почав погрожувати самому Кириченку.

Свідок повідомив, що спочатку Лазаренко не передавав решту суми Мільченку, проте після спілкувань із ним особисто було ухвалено рішення передати «Матросу» решту грошей. Кириченко додав, що Мільченко другий раз отримав лише частину обіцяної суми, а залишок грошей вже отримала його дружина після смерті.

Кириченко також додав, що в приватних розмовах Мільченко згадував, що здійснив дії за домовленістю з Тимошенко і Лазаренком не сам, і йому потрібно було віддати частину суми співучасникам.

Довідка: 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня, Юлії Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Кириченко був помічником і бізнес-партнером Лазаренка.