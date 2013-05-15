Власенко вимагає, щоб Кириченка допитали в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Власенко зробив на початку судового засідання, після того як суд встановив особи всіх учасників процесу.

За словами Власенка, проведення допиту цього свідка в режимі відеоконференції ставить під сумнів правдивість його показів, оскільки іншим учасникам процесу невідомо, хто сидить біля Кириченка зліва, справа чи навпроти.

Звертаючись до Кириченка, Власенко зазначив, що якщо той побоюється, що в Україні на нього чинитиметься тиск, то так і станеться.

Звертаючись до слідчого судді Печерського райсуду Києві Оксани Царевич, захисник Тимошенко заявив, що вона порушила процедуру ведення процесу, не запитавши у його учасників, чи можна проводити судове засідання за відсутності підозрюваної.

При цьому Власенко зачитав заяву Тимошенко, в якій підзахисна заявляє про особисте бажання бути присутньою на допиті Кириченка та спростовує всі заяви Державної пенітенціарної служби про те, що вона нібито відмовляється бути етапованою на судове засідання.

У свою чергу, вислухавши заяву Власенка, Царевич наголосила, що суд вже ухвалив рішення щодо проведення засідання, крім того, вона зробила захисникові зауваження про неприпустимість переривати слова слідчого судді і пообіцяла, у разі продовження з його боку порушень порядку, вжити відповідних заходів, регламентованих законодавством.