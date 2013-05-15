Кириченко відмовився відповідати, чи визнає він себе співучасником організації вбивства Щербаня

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на запитання захисника обвинуваченої у справі Юлії Тимошенко Андрія Кожем’якіна на засіданні Печерського районного суду Києва, що проходить в режимі відео конференції, Кириченко послався на 63 статтю Конституції України, якою передбачено, що особа може не надавати будь-яких свідчень стосовно себе та своїх близьких.

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Відповідаючи на запитання щодо наявності аудіо-, відео- або документальних підтверджень того, що інший обвинувачений у справі Павло Лазаренко нібито надав державні гарантії за зобов’язаннями корпорації «Єдині енергетичні системи України», якою керувала Тимошенко, свідок зазначив, що не має у своєму розпорядженні таких доказів.