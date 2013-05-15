Кириченко відмовився відповідати, чи визнає він себе співучасником організації вбивства Щербаня
Свідок Петро Кириченко відмовився давати відповідь за запитання, чи визнає він себе співучасником організації вбивства народного депутата Євгена Щербаня.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на запитання захисника обвинуваченої у справі Юлії Тимошенко Андрія Кожем’якіна на засіданні Печерського районного суду Києва, що проходить в режимі відео конференції, Кириченко послався на 63 статтю Конституції України, якою передбачено, що особа може не надавати будь-яких свідчень стосовно себе та своїх близьких.
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Відповідаючи на запитання щодо наявності аудіо-, відео- або документальних підтверджень того, що інший обвинувачений у справі Павло Лазаренко нібито надав державні гарантії за зобов’язаннями корпорації «Єдині енергетичні системи України», якою керувала Тимошенко, свідок зазначив, що не має у своєму розпорядженні таких доказів.