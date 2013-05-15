Кириченко відмовився відповідати, чи визнає він себе співучасником організації вбивства Щербаня

20:58, 15 травня 2013
Політика
785 0

Свідок Петро Кириченко відмовився давати відповідь за запитання, чи визнає він себе співучасником організації вбивства народного депутата Євгена Щербаня.

Петро Кириченко

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на запитання захисника обвинуваченої у справі Юлії Тимошенко Андрія Кожем’якіна на засіданні Печерського районного суду Києва, що проходить в режимі відео конференції, Кириченко послався на 63 статтю Конституції України, якою передбачено, що особа може не надавати будь-яких свідчень стосовно себе та своїх близьких.

На тему: Кириченко заявив, що особисто передав гроші за вбивство Щербаня

Відповідаючи на запитання щодо наявності аудіо-, відео- або документальних підтверджень того, що інший обвинувачений у справі Павло Лазаренко нібито надав державні гарантії за зобов’язаннями корпорації «Єдині енергетичні системи України», якою керувала Тимошенко, свідок зазначив, що не має у своєму розпорядженні таких доказів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter