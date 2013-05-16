Сьогодні ВР може об’єднати посади голови КМДА і Київради

Сьогодні Верховна Рада на пленарному засіданні планує розглянути проект закону про внесення змін до Закону “Про столицю України - місто-герой Київ” (щодо об’єднання посад голови Київської міськдержадміністрації та Київради).

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, в порядку денному є проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку зі створенням органів доходів і зборів, законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із проведенням адміністративної реформи.

Також депутати планують розглянути законопроект про внесення змін до Митного кодексу України і проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів - у зв’язку із проведенням адміністративної реформи.

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Крім того, в порядку денному є законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів.