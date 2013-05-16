Сьогодні ВР може об’єднати посади голови КМДА і Київради
Сьогодні ВР планує розглянути законопроект щодо об’єднання посад голови КМДА та Київради.
Сьогодні Верховна Рада на пленарному засіданні планує розглянути проект закону про внесення змін до Закону “Про столицю України - місто-герой Київ” (щодо об’єднання посад голови Київської міськдержадміністрації та Київради).
Як передає кореспондент УНІАН, крім того, в порядку денному є проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку зі створенням органів доходів і зборів, законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із проведенням адміністративної реформи.
Також депутати планують розглянути законопроект про внесення змін до Митного кодексу України і проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів - у зв’язку із проведенням адміністративної реформи.
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Крім того, в порядку денному є законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів.