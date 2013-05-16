Посол ЄС сподівається, що регіонали розблокують комітет ВР з євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на конференції “Україна - ЄС: на шляху до спільного майбутнього” у Києві.

“Партія регіонів, на жаль, блокує роботу Комітету з питань європейської інтеграції у Верховній Раді, а це один із ключових моментів законодавчих актів... Було б добре, якби й опозиція, і більшість поважали правила і процедури, і поділяли певну відповідальність”, - сказав Томбінський.

“Комітет з євроінтеграції сподіваюся, відновить свою роботу і зробить те, що має бути зроблено”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, засідання Комітету ВР з питань європейської інтеграції не відбуваються через відсутність кворуму.

Голова комітету Григорій Немиря заявив, що ігнорування депутатами від Партії регіонів засідань комітету потребує політичної оцінки. Він зазначив, що до складу комітету входять 16 народних депутатів.

У Партії регіонів наголошують, що Немиря втратив довіру членів комітету.