Головне за день: огляд топ-новин

Детальніше - у нашому огляді:

МОЗ: Показники смертності в Україні – на надвисокому рівні

За останні п’ять років – з 2008 по 2012 роки - загальний показник смертності в Україні утримується на надто високому, як для європейської країни, рівні – 16,3 -14,5%.

Промвиробництво в Україні продовжує падати

В Україні спад промислового виробництва в квітні 2013 року до березня 2013 року становив 1,5%, за підсумками січня-квітня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 4,2%, до квітня 2012 року спад становив 2,2%.

У ВР міністрам у спину кричали «Банда»

Члени Кабінету міністрів провели сьогодні Годину запитань до уряду під куполом Верховної Ради. Після закінчення представники більшості оплесками провели уряд, а деякі представники опозиції, зокрема із фракції «Свобода», свистіли і дехто кричав “Банда”.

НБУ зобов'язав продавати половину валютної виручки ще півроку

Національний банк України своєю постановою подовжив на півроку - до 19 листопада - дію вимоги з обов'язкового продажу 50% валютної виручки.

Український гросмейстер став чемпіоном Європи

Після 11-го заключного туру десять учасників набрали по 8 очок і місця розподілялися за додатковими показниками – переможцем став харків’янин, вихованець шахового клубу «Юридична академія» Олександр Моїсеєнко.

Романюк очолив Верховний Суд

Виконуючого обов’язки голови Верховного Суду України, першого заступника голови ВСУ Ярослава Романюка обрано головою суду. На Пленумі ВСУ за нього проголосували 28 суддів, 17 висловились проти, 1 бюлетень було визнано недійсним. Всього у Пленумі ВСУ брали участь 46 суддів. За іншого кандидата на посаду голови Верховного Суду - Віктора Кривенка - проголосували 17 суддів.

Рибак: ВР ухвалить закон про перевибори у проблемних округах

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак переконаний, що парламент ухвалить закон щодо перевиборів в проблемних округах. Рибак вірить, що робоча група, куди ввійшли представники всіх фракцій парламенту, підготує законопроект, який підтримають і опозиційні, і провладні фракції. Він нагадав, що на сьогодні є декілька проектів закону щодо проведення перевиборів в проблемних округах.

Кожара у Кракові зустрівся з Ештон та Фюле

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара, Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле обговорили актуальні питання двосторонніх відносин між Україною та ЄС.