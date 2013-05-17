Кожара у Кракові зустрівся з Ештон та Фюле
Кожара обговорив з Ештон та Фюле актуальні питання відносин між Україною та Європейським Союзом.
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара, Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле обговорили актуальні питання двосторонніх відносин між Україною та ЄС.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йшлося сьогодні під час їхньої зустрічі в Кракові, що відбулася у рамках робочого візиту Кожари до Польщі.
Кожара підтвердив налаштованість України продовжувати реалізацію євроінтеграційного курсу, а також поінформував сторону ЄС про досягнутий нашою державою прогрес у впровадженні системних реформ, які дозволять перевести двосторонні відносини на рівень політичної асоціації та економічної інтеграції, зазначили в МЗС.
Особлива увага була приділена перспективам підписання Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті «Східного партнерства» у листопаді, зокрема у контексті схваленого 15 травня рішення Колегії ЄК щодо рекомендації Раді ЄС підписати Угоду.
Під час зустрічі з Ештон серед питань міжнародного порядку денного співрозмовники приділили окрему увагу реалізації пріоритетів Українського головування в ОБСЄ, зокрема, активізації взаємодії з придністровського врегулювання у форматі «5+2».