«Антифашистів» на Європейській площі розважають «Брати Карамазови»

На Європейській площі у Києві для учасників антифашистського маршу розпочався концерт.

На Європейській площі у Києві для учасників антифашистського маршу, організованого Партією регіонів, розпочався концерт. Як передає кореспондент УНІАН, першим на концерті виступає гурт “Брати Карамазови”. Офіційна частина акції завершилася, деякі учасники маршу почали розходитися.

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