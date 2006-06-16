Черновецький пропонує іменами меценатів називати ліфти

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пропонує меценатам фінансувати ремонти житлових будинків в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання розширеної колегії Київської міської державної адміністрації.

Під час засідання заступник мера з житлово-комунальних питань Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО попросив виділити кошти на вирішення проблем у комунальній сфері. «Я просив би з цієї трибуни, щоб ви виділили додатково 100 млн. грн. на поточні питання, на виконання ваших особистих завдань. Ми могли б підготувати програму по кожному під’їзду, розширити програму «Твій дім, твоє подвір’я» і оцим патронатом все зробити», - сказав він.

У відповідь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що розмовляти про фінансування окремих проблем говорити зарано і зараз неможливо, а спочатку необхідно провести повну інвентаризацію проблем в кожному під’їзді кожного будинку.

Щодо виділення коштів на вирішення першочергових проблем у ЖКГ, мер столиці зазначив: «У нас є люди, які хочуть прославитись. Ми могли б показати їм найжахливіші речі і запропонувати фінансувати це меценатам. Нехай би їх ім’ям назвали ліфт, будинок… Це ідея, і вона буде зафіксована, бо я знаю таких людей. Після наших колегій вони до мене підходять і кажуть, що хочуть щось робити для міста».