Молоді регіони заявляють, що їхній білоцерківський лідер журналістів не бив

Активісти «Молодих регіонів», у тому числі голова білоцерківської організації Василь Бойко не мають жодного відношення до побиття журналістки «5 каналу» Ольги Сніцарчук та фотографа Влада Соделя 18 травня, заявляє голова «Молодих регіонів», народний депутат Андрій Пінчук.

Як повідомили УНІАН у прес-службі всеукраїнської громадської організації «Молоді регіони», про це він сказав, коментуючи появу у деяких ЗМІ повідомлень про можливу причетність «Молодих регіонів» та особисто Бойка до нападу на журналістів на Михайлівській площі столиці.

На тему: ЗМІ: Побиттям журналістів міг керувати голова осередку Молодих регіонів

«Ми провели внутрішнє розслідування. І я хочу заявити, що 18 травня Бойка взагалі не було у Києві, він увесь день провів у місті Біла Церква на зустрічах. В жодній масовій акцій 18 травня голова білоцерківської міської організації "Молоді регіони" Василь Бойко не брав участі», - наголосив Пінчук.

«Переконаний, що, незважаючи на політичну приналежність, особи, які винні у нападі на журналістку «5 каналу» Сніцарчук та фотографа Соделя у суботу, 18 травня, повинні бути знайдені та понести відповідальність, згідно з чинним законодавством України», - зазначив Пінчук.