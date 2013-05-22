Головне за день: огляд топ-новин

GRECO відзначила прогрес у виконанні Україною антикорупційних рекомендацій

Із 13 рекомендацій, наданих Групою держав Ради Європи проти корупції, виконання яких тривало, Україна задовільно виконала дві рекомендації, частково виконала 10 рекомендацій.

Російській економіці пророкують грецький сценарій

Економіка Росії протягом найближчих 10 років не зможе рости швидше, ніж на два відсотки в рік, і влада почне нарощувати державний борг, як це було в Греції.

Свободівці виламали двері до сесійної зали Київради (фото)

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Народні депутати від ВО «Свобода», серед яких Ігор Мірошниченко та Андрій Іллєнко, виламали вхідні двері до сесійної зали Київради, щоб провести своїх помічників на засідання.

За акцію в Кабміні Азаров зажадав позбавити журналістів акредитації

Прем’єр-міністр України Микола Азаров сьогодні на засіданні Кабміну виступив з вимогою позбавити акредитації журналістів, які на початку його вступного слова взяли участь у мовчазній акції на підтримку колег, побитих 18 травня у Києві.

Чотири президенти України поклали квіти до пам’ятника Шевченку

Президент України Віктор Янукович взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві з нагоди 152-ї річниці від дня перепоховання Кобзаря в Україні.

Тягнибок може подати на Захарченка в суд

Лідер ВО Свобода Олег Тягнибок може подати до суду на міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка за незаконне прослуховування на підставі стенограми доповіді міністра в парламенті щодо подій 18 травня.

Кожара - журналістам: Я б до вас спиною ніколи не повернувся

Кожара вважає, що журналісти порушили професійну етику, провівши мовчазну акцію під час засідання уряду.

Герега придумала, як продовжити повноваження нинішньої Київради

Секретар Київради Галина Герега заявляє, що сесію міської ради закривати сьогодні не буде і Київрада продовжує свою роботу.

Голова Конституційного Суду скаржиться, що рішення КС мало хто виконує

Голова Конституційного Суду України Анатолій Головін заявляє, що з 2007-го по 2011 рік було прийнято 20 рішень КС, але з них виконано лише вісім.

За акцію протесту в Кабміні журналістів можуть позбавити акредитації (уточнена)

Департамент інформації і громадських комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів буде виконувати доручення прем'єр-міністра з приводу позбавлення акредитації журналістів, які сьогодні на засіданні Кабінету міністрів взяли участь у мовчазній акції на підтримку журналістів.

Посол каже, що ЄС дуже сподівається на звільнення Тимошенко до саміту у Вільнюсі

Звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко залишається однією з умов для підписання угоди про асоціацію України з ЄС.

Вадима Тітушка відпускають під заставу

Тітушка доставлять назад в СІЗО, а під заставу випустять, коли він заплатить 22 940 гривень.