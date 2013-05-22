Тягнибок може подати на Захарченка в суд

Як повідомляє ТСН.ua, політтехнолог Тарас Березовець вважає такий варіант розвитку подій цілком імовірним.

"Це юридичний факт. Він (Віталій Захарченко - УНІАН) виступав не на корпоративі, а на засіданні парламенту, де є стенограма. На підставі цієї стенограми Тягнибок має всі підстави затягати Захарченка по судах і позбавити його посади міністра", - сказав Березовець.

Нагадаємо, Олег Тягнибок вважає, що його прослуховували, через обмовку Віталія Захарченка під час доповіді. Міністр говорив, ніби лідер фракції "Свобода" Олег Тягнибок під'їхав на мітинг з боку Михайлівської вулиці.

Однак за словами Тягнибока, він лише збирався це зробити, про що повідомив телефоном Андрієві Іллєнку, а насправді під'їхав до перехрестя Б.Хмельницького та Пушкінської, після чого пішов пішки.

Таким чином, з наявності даної інформації у міністра внутрішніх справ лідер "Свободи" зробив висновок, що його розмову прослуховували.

“Що це значить? Це значить, що наші телефони прослуховують, це значить, що інформацію міністрові його підлеглі дають навіть не по факту, а по прослуханих телефонних розмовах”, - заявив він.