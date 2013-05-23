Медіаюристу не дозволили разом з журналістами зустрітись з Азаровим

Як відомо, прем`єр висловив сьогодні бажання зустрітися із представниками ЗМІ, які 22 травня взяли участь у мовчазній акції протесту, вимагаючи розслідувати побиття журналістки «5-го каналу» Ольги Сніцарчук і фотокореспондента видання «Коммерсантъ - Украина» Владислава Соделя, і яких він наказав позбавити акредитації.

За інформацією «Телекритики», на присутності юриста під час зустрічі з Азаровим наполягали самі журналісти, яких запросили на зустріч до прем`єр-міністра.

На зустріч з Азаровим, яка розпочалась о 10.00, пройшли журналісти Ірина Герасимова з оператором («5 канал»), Євген Будерацький («Українські новини»), Ольга Каретникова («Голос.UA»), Олександр Сивачук (УНН). Також з ними пройшли журналіст СТБ Євгенія Мотрич та кореспондент «5 каналу» Ольга Сніцарчук, яка постраждала на мітингу 18 травня.

Нагадаємо, зараз під будівлею Кабміну триває журналістський мітинг. Учасники заходу вимагають розслідування нападу на своїх колег - Сніцарчук та Соделя, а також виступають проти незаконного позбавлення акредитації журналістів через те, що вони висловили свій протест на засіданні уряду 22 травня.

22 травня, представники ЗМІ під час засідання Кабміну провели акцію протесту щодо розслідування побиття журналістів Сніцарчук і Соделя: вони розвернулися до міністрів спинами, на яких було написано «Сьогодні журналістка! Завтра - ваша дружина, сестра, донька. Дійте!». У акції взяли участь Ірина Герасимова («5 канал»), Ілля Іванов («РБК-Украина»), Євген Будерацький («Українські новини»), Ольга Каретникова («Голос.UA»), Олександр Сивачук (УНН), Віра Щербакова («Дело»), Галина Корба («Коммерсант-Украина»), а також оператор 5-го каналу.

«Це що за концерт? Підіть із засідання. Всіх поіменно записати і позбавити акредитації. Ми поважаємо роботу журналістів, але не перетворюйте засідання на цирк», - сказав у відповідь на акцію Азаров.

Директор Інституту Медіа Права (ІМП) медіаюрист Тарас Шевченко заявив, що не бачить підстав для позбавлення акредитації представників ЗМІ, які 22 травня взяли участь у мовчазній акції в Кабміні. За словами медіаюриста, прем`єр-міністр порушив законодавство, наказавши позбавити журналістів акредитації за участь у «мовчазній акції».

Як писала «Телекритика», 18 травня, під час мітингу опозиції (близько 14.20) невідомі у спортивних костюмах до крові побили журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя. Це відбувалося на очах правоохоронців, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу. Також представники міліції не скористалися фото і відеоматеріалами, аби оперативно затримати нападників.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. Згодом дії нападника було перекваліфіковано в хуліганство.

22 травня суд відпустив затриманого мешканця Київщини Вадима Титушка під заставу, хоча міністр МВС Віталій Захарченко заявляв, що міліція домагатиметься арешту підозрюваного.