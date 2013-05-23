Янукович доручив Азарову зайнятися заміщенням газу вітчизняним вугіллям

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно з дорученням, робоча група має опрацювати питання щодо активізації реалізації відповідних проектів.

Як зазначили в прес-службі, питання зменшення залежності національної економіки від імпортних енергоносіїв, впровадження новітніх технологій у сфері вуглевидобутку, переходу на інноваційний розвиток у напрямку використання паливно-енергетичних ресурсів знаходиться під постійною увагою Президента. Глава держави вважає, що можливості вітчизняної вугільної галузі використовуються недостатньо ефективно.

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Зокрема, використання енергетичного вугілля, що видобувається в Україні, за умови впровадження новітніх технологій, дасть змогу здійснити заміщення дорогого імпортного природного газу. Обсягів такого вугілля достатньо для забезпечення потреб України на багато років.

На переконання Януковича, такий крок буде додатковим стимулом для збільшення реалізації видобутого вугілля енергетичних марок, фінансового оздоровлення вугледобувних підприємств. Це позитивно вплине на соціально-економічний стан не тільки шахтарів, а й металургів, енергетиків, хіміків, робітників інших суміжних галузей.

Запровадження технологій газифікації вугілля лише за існуючими угодами дозволить щорічно економити від заміщення 3 млрд куб м природного газу близько 1,2 млрд дол. США, створити до 15 тисяч нових робочих місць, забезпечити стабільний ринок збуту для вітчизняних вугледобувних підприємств, переконаний Президент.