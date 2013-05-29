Азаров: Україна не збирається обмежуватися статусом спостерігача у МС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це в інтерв'ю телевізійному каналу «Білорусь-1» напередодні саміту глав урядів СНД заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, кажучи про економічне співробітництво Білорусі і України, а також про взаємодію України з Митним союзом.

«Статус спостерігача в Митному союзі дає можливість Україні брати участь в ухваленні рішень. Не з правом вирішального голосу, але з правом дорадчого голосу. Вже те, що Україна володітиме інформацією про рішення, що готуються, і матиме можливість на дипломатичному рівні, на рівні контактів керівництва країн попереджувати їх прийняття, дуже важливо. І це працюватиме на зміцнення відносин України з країнами МС», - наголосив Азаров.

При цьому він відзначив, що Україна не збирається обмежуватися лише статусом спостерігача.

«Вже зараз при уряді України створена група достатньо компетентних фахівців, яка вивчає можливість приєднання України до цілої низки угод. І такий аналіз вже зараз виконується, і після його завершення ми запропонуємо нашим колегам створити переговорну групу достатньо високого рівня, щоб у найкоротші терміни домовиться про те, до яких угод Україна зможе приєднатися, не змінюючи тексту самих угод. Які зміни ми можемо запропонувати своїм партнерам і чи зможуть ці пропозиції бути прийнятими», - наголосив прем'єр-міністр України.