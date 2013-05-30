У КВУ запевняють, що підстав для зриву виборів у Василькові немає

Про це УНІАН сказав голова правління КВУ Олександр Черненко, коментуючи заяви окремих кандидатів у мери про те, що до Василькова для зриву виборів звозяться «молодики-спортсмени».

«Дійсно, ситуація у Василькові з виборами дещо напружена. Але це було очікувано, оскільки Київська область завжди є в епіцентрі подій. Проте для будь-яких розмов про зрив виборів підстав немає: у Василькові сформовані й забезпечені всі виборчі комісії, усі кандидати зареєстровані. Тому жодних правових підстав говорити про те, що вибори не відбудуться, немає. Васильків до виборів готовий», - сказав Черненко.

За його словами, «інше питання, що окремі політики займаються політичними спекуляціями».

«Але, не дивлячись на досить високий градус політичної напруженості у місті, Комітет виборців буде відслідковувати, як відбуватиметься голосування, підрахунок голосів тощо», - запевнив Черненко.

Він також нагадав, що за спроби втрутитися у виборчий процес, перешкодити йому винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.