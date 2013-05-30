Кошулинський: Конституційного суду немає

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, сьогоднішнє рішення з приводу дати виборів мера Києва та Київської міської ради ще раз підтвердило, що “немає в нас Конституційного Суду”.

Кошулинський зазначив, що ситуація “заведена в глухий кут”, оскільки рішення КС ухвалене всупереч нормам Конституції України. “Це абсурд, адже в Конституції чорним по білому виписані терміни повноважень Київської міської ради”, - додав він.

Кошулинський зазначає, що опозиція має спільно визначитись щодо подальших дій. Відповідаючи на запитання: “Наскільки реально, щоб депутати від опозиції в Київраді склали свої повноваження і таким чином прискорили вихід із ситуації, що склалася?”, заступник голови ВР зазначив: “Зараз важко сказати, чи є політична воля і політична дисципліна в опозиційних фракцій для ухвалення такого рішення”. Він нагадав, що партія “Свобода” на сьогодні не має своїх представників у Київраді, тому такого плану рішення мають приймати ті партії, в яких є депутати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, Конституційний Суд України оприлюднив рішення, відповідно до якого вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

КС розтлумачив подання 48 народних депутатів щодо роз’яснення положень частини 2 статті 136 та частини 3 статті 141 Конституції України, а також абзацу 1 частини 2 статті 14 Закону “Про вибори депутатів Верховної Ради, АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних і міських голів”.

Оприлюднюючи резолютивну частину рішення, заступник голови КС Сергій Винокуров зазначив, що вибори до місцевих рад, обраних на позачергових виборах, мають відбуватися 31 жовтня 2015 року для уніфікації строків проведення усіх чергових виборів в Україні.

“У цей термін повинні відбуватися вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, обраних на позачергових виборах”, - сказав він.

При цьому, як ідеться у рішенні КС, продовження або скорочення строків повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборах, є тимчасовим заходом, спрямованим на реалізацію механізму одночасного проведення усіх чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, що не перешкоджає реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами.

Нагадаємо, ініціатором звернення до КС виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою тоді став Леонід Черновецький.

Термін повноважень депутатів Київради, обраних у 2008 році, завершується наприкінці травня цього року.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.