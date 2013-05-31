Азаров обізвав профанами тих, хто кривиться на Митний союз

Як передає кореспондент УНІАН, про це Азаров сказав на брифінгу українським журналістам.

Він наголосив, що розвивати відносини з країнами МС необхідно, оскільки торгівля з ними займає близько 40% зовнішнього торгового обороту.

«Коли хтось починає міркувати про те, що така форма співпраці чи будь-яка інша форма співпраці для України не цікава, то я б назвав таку людину профаном і абсолютно безвідповідальним політиком стосовно перш за все свого власного народу, своєї власної країни. Як це 40% товарообігу, і для нас ця форма співпраці не цікава?», - сказав Азаров.

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Він відзначив, що подібні заяви свідчать про заангажованість і безвідповідальність цього політика. «Це говорить про заангажованість такого політика, безвідповідальність і про відсутність елементарного професіоналізму. Я прізвищ не називатиму, але ви легко зможете ці прізвища самі обчислити, зараз вже оцінки звучать різні, ось і обчисліть ці прізвища», - сказав Азаров.