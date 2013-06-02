Міліція заявила, що вибори в Україні проходять без грубих порушень

Станом на 18.00 грубих порушень громадського порядку на місцевих виборах в Україні не допущено.

Про це повідомляє прес-служба МВС. "Понад 1000 працівників міліції забезпечують охорону громадського порядку на 476 виборчих дільницях держави під час проведення позачергових виборів міських, селищних, сільських голів та проміжних виборів депутатів обласних, міських, селищних та сільських рад", - заявили в міністерстві.

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