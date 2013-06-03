Молодь не вірить у «безоплатні» мітинги - опитування

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати опитування щодо акцій 18 травня («Вставай, Україно!» І «В Європу без фашистів»), проведеного в столиці соціологічною групою «Рейтинг».

За даними опитування, більшість респондентів упевнені в тому, що учасники обох акцій отримували винагороду за участь.

Так, 51% опитаних вважають, що всі учасники акції Партії регіонів отримували винагороду, ще 17% - що винагороду отримували лише деякі. Лише 7% вважають, що учасники акції не отримували жодної винагороди.

Разом з тим, 35% респондентів вважають, що всі учасники акції опозиції отримували винагороду, 21% - що винагорода отримували лише деякі. Лише 16% вважають, що учасники акції не отримували жодної винагороди.

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Прикметно, що найбільш поінформованими про акції 18 травня в столиці виявилися люди старшого віку, в той же час третина молоді нічого не знала про акцію опозиції, а більше 40% - про акції Партії регіонів. Найбільшу підтримку обидві акції отримали також переважно серед людей старшого віку.

У цілому ж соціологи зазначають, що чим молодші респонденти, тим більше вони вказують на «проплаченість» політичних акцій, і не виключено, що це одна з основних причин низької підтримки акцій серед молоді.

Також дані дослідження свідчать, що акція опозиції «Вставай, Україно!», яка відбулася 18 травня в Києві, знайшла бульшу підтримку серед киян, ніж акція за підтримки Партії регіонів «У Європу без фашистів».

Так, за даними опитування, третина киян позитивно оцінили акцію опозиції, чверть - нейтрально, в той же час кожен п'ятий - негативно. Стільки ж нічого не знали про проведену акцію.

У свою чергу, кожен десятий респондент позитивно оцінив антифашистську акцію, кожен п'ятий - нейтрально. При цьому більше 40% оцінили її негативно, а чверть нічого про неї не знали.

Найбільш позитивно оцінили акцію опозиції прихильники ВО «Свобода» (57%).

У свою чергу, прихильники «УДАРу» менш позитивно (36%) сприйняли акцію опозиції, ніж прихильники «Батьківщини» (49%). 40% прихильників КПУ і Партії регіонів оцінили акцію опозиції негативно.

Акцію «До Європи без фашистів» щодо позитивно оцінили лише прихильники Партії регіонів (51%). Найбільш негативно поставилися до неї прихильники ВО «Свобода» та «Батьківщини» (70%).

При цьому чоловіки значно більше підтримують акцію опозиції (40%), ніж жінки (26%), а акцію Партії регіонів чоловіки оцінюють більш негативно (50%), ніж жінки (40%). У травні в структурі прихильників «Свободи» зросла кількість чоловіків, а в «УДАРу» - зменшилася.

38% опитаних вважають, що більше киян було на акції опозиції, 8% - на акції Партії регіонів. У той же час 7% вважають, що на обох акціях були переважно не кияни, а 9% - переважно кияни. При цьому більшість (38%) не змогли відповісти на дане питання.

Дослідження проводилося 20-26 травня серед населення Києва віком від 18 років і старше. У ньому взяли участь 1002 респонденти. Метод дослідження - телефонне опитування, вибірка репрезентативна за віком, статтю та районами Києва. Похибка репрезентативності дослідження - з імовірністю 0,95.