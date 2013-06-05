41% українців шкодують про розпад СРСР - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Порівняно з попереднім дослідження, проведеним наприкінці 2010 року, кількість тих, хто шкодує за СРСР, зменшилась з 46 до 41%, а тих, хто не шкодує, навпаки - зросла з 36 до 44%. Таким чином, за останні 2,5 роки ностальгія за СРСР зменшилась, що пов’язано, в першу чергу, з демографічними змінами, оскільки найбільшими прихильниками СРСР і надалі залишаються старші люди.

Разом з тим, присутні й інші залежності. Наприклад, жінки більше шкодують за СРСР, ніж чоловіки. Так само російськомовні респонденти шкодують за СРСР більше, ніж україномовні. Чим вища освіта респондентів, тим менше ностальгії за СРСР.

75% з тих, хто шкодує за СРСР, вважають, що Україні більше не вистачає «сильної руки», половина – хотіли б повернутися до планової економіки, 40% – збільшити цензуру в країні.

Натомість чверть вже виступає за поглиблення ринкових відносин та збільшення свободи слова.

*** Терміни проведення дослідження: 15-28 березня 2013 р. Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більше 1%.