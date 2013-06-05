Янукович ввів у дію таємне рішення РНБО

22:48, 05 червня 2013
Політика
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Янукович увів в дію рішення РНБО щодо розвитку атомно-промислового комплексу.

Янукович поклав контроль за виконанням на Клюєва

Президент України Віктор Янукович підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2013 року «Питання розвитку атомно-промислового комплексу та створення ядерно-паливного циклу в контексті гарантування енергетичної безпеки України».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Президент відповідно до статті 107 Конституції України постановив увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2013 року «Питання розвитку атомно-промислового комплексу та створення ядерно-паливного циклу в контексті гарантування енергетичної безпеки України» (таємно).

Згідно з документом, контроль за виконанням цього указу покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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