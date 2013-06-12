В Україні підтвердилася загроза раків шкіри. Міністерство Охорони Здоров’я України оприлюднить результати Тижня діагностики раків шкіри
13 червня 2013 р., 13.00 відбудеться прес-конференція, в ході якої буде оприлюднено результати проведення Всеукраїнського тижня діагностики раків шкіри.
Будуть презентовані дані про кількість пацієнтів, що були оглянуті в ході проекту а також статистика виявлених меланомних та немеланомних раків шкіри.
Зважаючи на результатиТижня головні профільні спеціалісти МОЗ України нададуть рекомендації щодо подальшого обстеження та лікування пацієнтам, в котрих були знайдені онкологічні захворювання, а також настанови представникам групи ризику яким потрібно негайно вжити профілактичних заходів щодо подальшого перебування на сонці в літній період.
В прес-конференції візьмуть участь:
• Микола Кузьмич Хобзей, директор Департаменту реформ і розвитку медичної допомоги МОЗ України
• Олександр Іванович Літус,головний дерматовенеролог МОЗ України
• Сергій ОлександровичРиков, головний офтальмолог МОЗ України
Дата:13 червня 2013 р., 13.00
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