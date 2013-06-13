Янукович: Євроінтеграція України була головним питанням саміту в Братиславі

Про це Президент України Віктор Янукович сказав журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Центральне питання, яке сьогодні обговорювалося, - це питання європейської інтеграції, і в загальному плані на Саміті, і в питаннях двосторонніх переговорів», - зазначив він.

На тему: Янукович думає, що інтеграція України допоможе Європі вийти з кризи

Янукович наголосив, що європейська інтеграція є стратегічною метою України, що закріплено в законі про засади внутрішньої та зовнішньої політики.