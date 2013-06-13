Янукович: Євроінтеграція України була головним питанням саміту в Братиславі
17:52, 13 червня 2013Політика
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Питання європейської інтеграції України було головним під час зустрічей на саміті глав держав Центральної Європи у Братиславі.
Євроінтеграція України була центральним питанням
Про це Президент України Віктор Янукович сказав журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Центральне питання, яке сьогодні обговорювалося, - це питання європейської інтеграції, і в загальному плані на Саміті, і в питаннях двосторонніх переговорів», - зазначив він.
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Янукович наголосив, що європейська інтеграція є стратегічною метою України, що закріплено в законі про засади внутрішньої та зовнішньої політики.
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